Archiviata la storia con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini avrebbe una relazione con un collega: i due beccati nella notte.

A mostrare gli scatti che immortalano Ambra Angiolini in compagnia di colui che viene identificato come il nuovo amore è il settimanale Diva e Donne. Nelle foto in copertina, la giudice di X Factor viene paparazzata insieme al collega Francesco Scianna: i due camminano vicini e si abbracciano, ma tra loro nessun bacio. Almeno in pubblico.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna: amore o amicizia?

“Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra. Notte di fuoco con Francesco Scianna”, scrive il settimanale che si occupa di cronaca rosa.

Da parte dei diretti interessati non vi è stata alcuna conferma o smentita a riguardo, ma è noto che la Angiolini e l’attore si conoscano da diverso tempo.

Ambra e Scianna, infatti, hanno avuto modo di lavorare insieme in occasione dello spettacolo teatrale Tradimenti, diretto da Michele Placido.

La relazione tra i due, quindi, potrebbe essere semplicemente amichevole, oppure tra loro potrebbe essere scoccata la scintilla a distanza di tempo.

Certo è, che il gossip delle ultime settimane non perde di vista Ambra, finita al centro della cronaca rosa anche per la presunta occupazione della casa milanese di Silvia Slitti.

