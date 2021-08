Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono più e a quanto pare il vincitore del GF Vip ha finalmente presentato il fidanzato in famiglia.

L’amore procede a gonfie vele tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Dopo le vacanze in barca alle Eolie il vincitore del GF Vip ha presentato la sua nuova fiamma ai familiari durante un weekend in montagna, dove si sono concessi momenti di svago e di relax alle terme. Insieme alla coppia sarebbero state presenti la mamma di Zorzi, Armanda Frassinetti, la sorella Gaia e la zia.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tommasozorzi/?hl=it

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: le presentazioni in famgilia

A quanto pare la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani diventa sempre più importante: l’influencer vincitore del GF Vip 5 ha presentato il giovane ballerino ai familiari. Intanto, sulle pagine di Novella2000, Tommaso Stanzani ha confermato di essere più felice che mai al suo fianco: “Sono davvero felice di questo periodo che sto vivendo sotto ogni punto di vista sia in amore sia nella sfera professionale. Mi piace sempre essere focalizzato sul momento e viverlo, come del resto faccio sempre nella vita, senza pormi troppe domande su quello che accadrà dopo“, ha confessato. Lui e Zorzi sono usciti allo scoperto durante la loro vacanza alle Eolie ma la liaison proseguirebbe già da oltre 2 mesi.

La conferma di Zorzi

Tommaso Zorzi ha confermato la sua relazione con il giovane ex volto di Amici e ha precisato che per il momento lui e il ballerino non starebbero facendo progetti per il futuro, ma si starebbero godendo la loro storia d’amore giorno per giorno.“Impariamo a stare uno accanto all’altro. Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti ‘Fin che la barca va lasciala andare“, ha dichiarato via social in merito alla loro liaison.

