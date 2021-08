Jovanotti sta trascorrendo le vacanze in barca in compagnia della famiglia e della figlia Teresa, a cui ha scritto una tenera dedica via social.

Un anno fa Jovanotti e la sua famiglia si trovavano a far fronte al terrore più grande: a Teresa, la figlia del cantante, era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. A gennaio la stessa ragazza (che oggi ha 22 anni) aveva annunciato con gioia la sua guarigione e oggi, insieme alla famiglia e al padre, si sta godendo alcuni giorni di meritata vacanza in barca. Sui social Jovanotti ha postato una foto dove lui e la figlia sono ritratti felici e sorridenti e nella didascalia lui ha citato un verso della sua più famosa canzone dedicata a Teresa: “È per te che il mare sa di sale”, ha scritto.

Jovanotti in vacanza con la figlia

Oggi Lorenzo Jovanotti e la sua famiglia hanno finalmente ritrovato la serenità: il cantante e sua figlia Teresa si sono lasciati fotografare sorridenti mentre si godevano la bellezza di un tramonto in barca. Il tempo è servito senza dubbio a ritrovare un po’ di sollievo dopo la paura vissuta dalla famiglia quando, un anno fa, Teresa Cherubini stava combattendo la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin, una pericolosa forma di tumore del sistema linfatico. “Dopo mesi di ansie e paure, la storia si è conclusa. E posso raccontarla, perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita…”, aveva dichiarato in un post via social la ragazza, mentre sua madre, Francesca Valiani, aveva scritto in un post: “È stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario”.

La malattia

Teresa Cherubini ha deciso di raccontare la sua malattia solo una volta dopo aver avuto la diagnosi di guarigione. Con un commovente post via social la ragazza aveva raccontato: “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.