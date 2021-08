La storia d’amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è giunta al capolinea e lui ha gettato pesanti accuse contro la sua ex.

Amore naufragato tra Mercedesz Henger (figlia di Eva Henger) e il personal trainer Lucas Peracchi. Mentre lei ha imputato la rottura ai loro frequenti litigi, sulle pagine di Nuovo Peracchi avrebbe dichiarato: “A me qualcosa non tornava. A poco a poco la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno, perché io non le facevo mancare nulla”. A seguire l’ex naufraga figlia di Eva Henger ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Lucas Peracchi contro Mercedesz Henger

Lucas Peracchi ha accusato Eva Henger di averlo tradito? Secondo Mercedesz lei e l’ormai ex fidanzato avrebbero parlato, e lui avrebbe negato di averla accusata di tradimento.

“Con Lucas abbiamo già parlato e mi ha confermato che le sue parole non sono state quelle riportate. Io gli credo, e quindi pace. Poco mi interessa. La verità è un’altra e continuerò a prendermi batoste senza mai cedere alle provocazioni”, ha tuonato la figlia di Eva Henger tramite stories via social. Lei e Lucas Peracchi si sono detti ufficialmente addio, ma a quanto pare non ci sarebbe stato alcun tradimento da parte di Mercedesz, che oggi risulta essere single.

La lite con la madre

Per diverso tempo la relazione tra Mercedesz e Lucas Peracchi ha pesato negativamente sul rapporto tra la ragazza e sua madre, Eva Henger, che ha accusato pubblicamente il personal trainer di essere un manipolatore. Dopo la rottura tra i due sembra che madre e figlia si siano riavvicinate, e al settimanale Vero sarebbe stata la stessa Eva a confessare: “Siamo in un momento di pace e di tranquillità, bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà”.

