Fabrizio Corona è tornato a parlare della sua ex, Belen Rodriguez, e ha scagliato una frecciatina contro alcuni vip, tra cui Fedez e Aurora Ramazzotti.

Attraverso un’intervista a Chi Fabrizio Corona ha rivelato come starebbe proseguendo la sua vita e ha spiegato i motivi della sua battaglia contro alcuni personaggi vip da lui definiti “politically correct”, come Fedez e Aurora Ramazzotti. Nel farlo l’ex Re dei paparazzi ha menzionato la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, con cui è stato insieme dal 2009 al 2012. “Il politically correct è la cosa più sbagliata del mondo, le cose che scrivo hanno un significato preciso. Le scrivo per dimostrare come tanto, ma pure tutto quello che ti vendono gli ‘influencer’, non è vero”, ha dichiarato a Chi, e ancora: “Con Belen ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri. Mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. Fedez se lo trovi in un parchetto è perché lo ha costruito dentro una villa”.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

FABRIZIO CORONA

Fabrizio Corona contro Fedez e Aurora Ramazzotti

Attraverso le pagine di Chi Fabrizio Corona si è scagliato contro Fedez e Aurora Ramazzotti, che a suo dire non gli piacerebbero perché farebbero tutto per marketing. Già qualche giorno fa l’ex Re dei paparazzi si era scagliato via social contro la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker per la sua denuncia contro il catcalling e a seguire si era dimostrato favorevole a quanto affermato dal rapper Salmo dopo il suo concerto scandalo ad Olbia (tuonando invece contro Fedez, che dal canto suo si era scagliato contro il collega rapper).

La storia con Belen

Fabrizio Corona è tornato anche a parlare della sua storia con Belen, ricordata da molti per gli eccessi e gli scandali da cui fu caratterizzata. Oggi la bella argentina ha ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese ma non ha fatto segreto di aver conservato con Corona una splendida amicizia (e infatti lo ha più volte difeso attraverso i social).