Belen Rodriguez rompe il silenzio e tuona in difesa del suo ex, Fabrizio Corona. Ecco le dichiarazioni della showgirl argentina.

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez per diverso tempo sono stati legati sentimentalmente e all’epoca dei fatti erano i protagonisti indiscussi della cronaca rosa ma nonostante le loro strade si siano poi divise, entrambi hanno sempre manifestato, l’uno verso l’altra, tanto affetto e tanta stima e proprio la showgirl argentina ha voluto dire la sua in merito alle ultime vicende giudiziarie e non, che hanno visto coinvolto dell’ex re dei paparazzi

Belen Rodriguez: “Fabrizio Corona ha bisogno di aiuto”

Belen Rodriguez non si nasconde e confessa all’Adnkronos di aver sofferto per il nuovo arresto del suo ex compagno, Fabrizio Corona che attualmente si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano e nel reparto di psichiatria dopo che aveva pubblicato in rete, su Instagram video in cui lo stesso appariva con il volto insanguinato e dove se la prendeva anche coi magistrati.

“Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto” – ha confessato Belen – “Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Ieri ho pianto tanto. Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto.

FABRIZIO CORONA

Belen ha poi aggiunto che secondo lei chi sbaglia deve pagare ma anche che il carcere debba in qualche modo aiutare l’individuo nella sua riabilitazione personale affermando questo: “Non dico che chi sbaglia vada per forza aiutato ma il carcere o le condanne devono riabilitare in qualche modo l’essere umano”.

Belen lancia un appello per Corona

Belen infine lancia anche un appello alle autorità affinchè queste aiutino Fabrizio: “Questa persona va curata. Si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto era una chiara richiesta di aiuto. Se tu a Fabrizio dici di non uscire e di non fare dirette su Instagram lui non ci riesce ma non perché vuole tornare in carcere ma perché ha qualche problema che va curato in qualche modo. Potevano metterlo nelle condizioni di non fare dirette su Instagram e di non farlo uscire di casa, ma davvero! Se lo lasci libero lui fa come gli pare, non è una persona in grado di seguire le regole“.