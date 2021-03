Fedez ha condiviso un messaggio in cui la nonna riceve l’ennesimo slittamento del vaccino. Esplode la polemica e il rapper replica a tono.

La nonna di Fedez, così come milioni di anziani, è in attesa del vaccino anti Covid-19. La signora, però, ha visto slittare ancora una volta il suo appuntamento. Federico Lucia, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso il messaggio che la familiare ha ricevuto da parte del servizio di prenotazione della Regione Lombardia, sottolineando tutto il suo sdegno. La polemica è nata in un lampo e il marito di Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di replicare a tono.

Fedez e il mancato vaccino alla nonna

Ormai da settimane, quasi tutte le trasmissioni televisive italiane denunciano il ritardo nella somministrazione vaccini anti Covid-19. La situazione è sotto agli occhi di tutti e sono tantissimi i cittadini che lamentano rinvii o disguidi con i servizi di prenotazione del farmaco. Tra loro c’è anche Fedez, che via Instagram, ha condiviso il messaggio che la nonna ha ricevuto da Vaccini Regione Lombardia.

FEDEZ

“Cara cittadina, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità“, si legge.

Federico Lucia ha aggiunto: “Messaggio della mia nonna. Immagino che come lei, molte persone anziane siano nella stessa situazione. Tutto francamente assurdo“.

La replica di Fedez alla polemica

Fedez non ha fatto altro che denunciare una situazione che interessa tutti i cittadini italiani, ma la polemica è comunque esplosa in un lampo. In molti, infatti, hanno accusato il rapper di essersi lamentato perché la nonna non ha ricevuto il vaccino. Il discorso di Federico, però, è molto più ampio. Non ha parlato soltanto a nome della familiare, ma anche per tutti gli anziani della Regione Lombardia che, essendo “categorie a rischio“, dovrebbero essere tutelati il più possibile.

Attraverso una serie di Instagram Stories, il marito di Chiara Ferragni ha risposto alla polemica, incolpando i giornalisti che scrivono titoli ad hoc pur di accaparrarsi un click.