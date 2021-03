Andrea Di Carlo, manager e fidanzato di Arisa, ha confessato di aver lasciato la cantante dopo la sua intervista a Domenica In.

A Oggi Andrea Di Carlo ha confessato di aver lasciato Arisa, con cui aveva programmato di convolare a nozze per settembre 2021. Il manager e fidanzato della cantante ha dichiarato al settimanale che sarebbe rimasto ferito dall’atteggiamento di Arisa nei suoi confronti, e ha fatto sapere di essersi ripreso l’anello di fidanzamento: “Tra me e Arisa è finita, ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”, ha dichiarato.

Arisa lasciata da Andrea Di Carlo

Con un’intervista shock a Oggi Andrea Di Carlo ha confessato di aver messo fine alla sua relazione con Arisa, con cui aveva progettato di convolare a nozze nei prossimi mesi.

Arisa

Il manager ha dichiarato di essere ferito dal comportamento della cantante, che non avrebbe mai parlato pubblicamente del loro rapporto (specie nella sua ultima intervista a Domenica In): “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto. Lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato”, ha spiegato il manager, specificando di essersi ripreso l’anello di fidanzamento e di essere intenzionato a non tornare sui propri passi. Al momento Arisa non ha commentato la vicenda mentre Andrea Di Carlo ha scritto un post in cui è tornato a precisare che non ci sarà nessun matrimonio.

L’intervista da Mara Venier

La gocciolina che avrebbe fatto traboccare il vaso tra la cantante e il fidanzato sarebbe stata la sua ultima intervista a Domenica In. In studio la cantante si è commossa vedendo un filmato riguardante il suo fidanzato, ma alle domande di Mara Venier su di lui ha risposto in maniera vaga e poco espansiva: “Io sono molto credente e non decido niente, ma ho fiducia nel cielo”, aveva detto, e ancora: “È una bella persona e mi fa ridere”. I due riusciranno a chiarire?