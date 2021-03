Pietro Delle Piane racconta di aver recitato un ruolo a Temptation Island ma la Fascino interviene e dà mandato ai propri legali.

Pietro Delle Piane continua a scatenare nuove polemiche. L’attore e compagno della showgirl italiana, Antonella Elia durante l’ospitata nel programma televisivo Live – Non è la d’Urso ha dichiarato che ai tempi della sua partecipazione a Temptation Island stava in realtà recitando un ruolo. Una dichiarazione questa che non è affatto piaciuta alla casa di produzione del programma, la Fascino la quale ha immediatamente deciso di dare mandato ai propri legali. Ecco nel dettaglio quello che è successo.

Pietro Delle Piane a Temptation Island recitavo

Pietro Delle Piane con Antonella Elia ha affrontato le cinque e agguerritissime sfere di Live Non è La D’urso ma l’attore rispondendo ad alcune domande sulla sua partecipazione a Temptation Island fatte da Rita Dalla Chiesa (che era in collegamento da casa) si è così espresso: “Ma è uno show Temptation Island non è la vita. Io ho recitato un ruolo lì, che dovevo fare…”

Ma se da una parte non è ancora chiaro quello che intendesse dire Pietro e cioè, se che all’epoca dei fatti la sua partecipazione avesse seguito un copione stabilito oppure se lo stesso Pietro (in maniera del tutto autonoma) avesse invece scelto di recitare un ruolo, dall’altra parte di chiaro e incisivo è arrivata invece la risposta della Fascino, la casa di produzione di Temptation Island.

Anche Barbara D’Urso prende le distanze da Pietro Delle Piane

Le dichiarazioni di Pietro non hanno fatto piacere nemmeno alla stessa padrona di casa, Barbara D’Urso che subito dopo il blocco pubblicitario ha preso le distanze dall’attore affermando questo: “Prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ovviamente ne prendiamo le distanze”