Durante le registrazioni a Uomini e Donne Gemma Galgani, storico volto del trono over, sarebbe caduta rovinosamente dalle scale.

Un brutto spavento per Gemma Galgani a Uomini e Donne: durante l’ultima registrazione dello show (a quanto riporta Fanpage) la dama torinese sarebbe caduta dalle scale e un medico sarebbe stato costretto ad intervenire per medicarla. Come se non bastasse, sempre secondo indiscrezioni, la puntata si sarebbe conclusa con la decisione del cavaliere Maurizio Peduzzi di mettere fine alla loro relazione.

Al momento Gemma Galgani non ha confermato le notizie in merito alle sue condizioni, ma sembra che si sarebbe procurata alcune escoriazioni alle ginocchia dopo essere caduta delle scale al dating show di Maria De Filippi. Un medico presente sul set avrebbe immediatamente soccorso la dama del trono over, che fortunatamente non avrebbe riportato danni gravi a causa della caduta.

Oltre a quello che certamente è stato un terribile spavento per Gemma, la dama del trono over si sarebbe trovata a fare i conti anche con una cattiva notizia sul fronte sentimentale: al termine della puntata, – stando a quanto riporta Fanpage – il suo corteggiatore, Maurizio Peduzzi, avrebbe deciso di mettere fine alla loro frequentazione.

La partecipazione di Gemma allo show

Nonostante Gemma sia una delle protagoniste più longeve dello show di Maria De Filippi, la sua assidua partecipazione al programma non è stata esente da polemiche. In molti infatti l’hanno criticata perché all’interno dello show – nonostante i numerosi cavalieri da lei frequentati – non sarebbe mai riuscita a trovare il vero amore.

Sulla questione è intervenuto anche Giorgio Manetti, ex compagno della Galgani, che a tal proposito ha dichiarato a Il Giornale: “Posso criticare la presenza di Gemma nel programma perché è lì da tanto tempo e continua a dire che cerca l’amore (…). Ovvio che se vai in tv da 11 anni a cercare l’amore e dopo undici anni sei sempre lì che ancora non lo hai trovato, mi sembra un po’ una presa in giro”.

