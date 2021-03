Da Michelle Hunziker a Francesca Chillemi e Martina Stella sono tante le mamme vip alle prese con la didattica a distanza dei loro bambini.

Michelle Hunziker ha realizzato un video ironico per parlare delle sue difficoltà di mamma difronte alla didattica a distanza delle due figlie più piccole, Sole e Celeste, e in tante tra le mamme vip hanno condiviso – come del resto molti genitori italiani – le complicazioni delle lezioni a distanza con i loro figli, allo scoccare della zona rossa.

Le mamme vip e la didattica a distanza

L’Italia è tornata ad essere quasi tutta in zona rossa, e con i piccoli a casa molti genitori si sono ritrovati alle prese con la Dad, non senza qualche difficoltà. Michelle Hunziker ha condiviso un video ironico dove la si vede correre da una parte all’altra della sua casa di Bergamo per assistere le sue figlie più piccole, Sole e Celeste, tra problemi di connessione e video lezioni.

Michelle Hunziker

Lo stesso ha fatto Martina Stella, mamma di Ginevra Gregorini, che allo scoccare della zona rossa ha dedicato un messaggio a tutte le mamme nella sua stessa situazione: “Forza ragazze, so che da domani siamo in tante alle prese con la dad, un bacio a tutte le mamme e bimbe, siamo con voi”, ha dichiarato nelle sue stories.

Giorgia Palmas, diventata mamma per la seconda volta lo scorso 25 settembre, ha invece raccontato via social l’esperienza di sua figlia Sofia (nata dalla sua relazione con Davide Bombardini) e la scuola a distanza: “Si trova bene, ma mantenere la concentrazione sul computer non è facile, soprattutto a casa propria, nella propria stanza. Nel primo lockdown c’era un po’ la novità della Dad e come ogni novità porta con sé curiosità e attenzione, ora sono stanchi secondo me… lo siamo tutti”.

Lady Facchinetti e Francesca Chillemi

Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha mostrato via social i suoi figli durante una video lezione e ha scritto: “Homeschoolin is fun” mentre Francesca Chillemi, in merito alle lezioni seguite da sua figlia Rania (nata dall’amore per Stefano Rosso) ha scritto ironica in un post: “L’entusiasmo di far lezione online”.