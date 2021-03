Tra scandali, ritorni di fiamma clamorosi e notizie clou ecco quali sono state le news di gossip più discusse del week end appena trascorso.

Alla vigilia della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi ha rotto finalmente il silenzio in merito a Daniela Martani e alle polemiche sulle sue dichiarazioni legate all’emergenza sanitaria. Nel frattempo i fan di Fabrizio Corona attendono col fiato sospeso di avere notizie sulle sue condizioni di salute (fornite dal suo avvocato via social) e sul suo ritorno in carcere. A Live – Non è la D’Urso invece Antonella Elia ha spiazzato tutti spiegando perché è tornata insieme a Pietro Delle Piane.

Le news di gossip del week end

Dopo le polemiche che hanno travolto Daniela Martani all’annuncio della sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi (conduttrice di questa edizione) ha deciso di rompere il silenzio.

Ilary Blasi

Selvaggia Lucarelli l’aveva tirata in causa proprio in relazione alle controverse affermazioni fatte da Daniela Martani in merito all’emergenza Coronavirus, da molti bollate come no-vax. Ilary Blasi a causa del virus ha perso suo suocero, mentre il marito Francesco Totti è stato particolarmente male proprio a causa della malattia. “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione”, ha dichiarato la moglie di Totti al Corriere della Sera, liquidando la bufera.

Alla polemica per l’Isola dei Famosi si aggiunge poi quella di due ex naufraghi dello show, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la cui liaison è stata caratterizzata da numerosi tira e molla. A sorpresa la showgirl ha confessato di essere tornata insieme al compagno e a Live – Non è la D’Urso ha spiazzato tutti affermando: “Non mi importa se lui mi tradisce”. Questa volta la storia tra i due è destinata a durare?

Antonella Elia

Di male in peggio invece le news riguardanti Fabrizio Corona: dopo le immagini scioccanti del suo arresto, l’ex Re dei paparazzi è stato ricoverato all’ospedale di Niguarda, dove gli sono stati messi 14 punti di sutura ed è tenuto sotto costante osservazione. I suoi legali hanno fatto sapere che avrebbe iniziato lo sciopero della fame.

La lettera dei principini alla nonna Diana

In queste ore sta facendo il giro del web una commovente lettera che i principi d’Inghilterra, George e Charlotte, avrebbero scritto alla nonna Diana in occasione della Festa della mamma.

“Cara nonna Diana, ti sto pensando nel giorno della mamma. Ti voglio bene, manchi tanto a papà. Con amore, Charlotte”, si legge nella letterina che la principessa Charlotte ha scritto alla compianta Lady Diana e che è stata diffusa dai canali di Kensington Palace.