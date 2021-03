Mirko Casadei, figlio del compianto Re del liscio Raoul Casadei, ha espresso il suo cordoglio per la sua scomparsa.

A Live – Non è la D’Urso Mirko Casarei, figlio di Raoul Casadei, ha espresso le sue parole in omaggio del padre, scomparso a causa del Coronavirus il 13 marzo scorso. “Mio padre non morirà mai, gli artisti come lui rivivono nelle loro canzoni, che gireranno e porteranno grande allegria tra le persone”, ha dichiarato Mirko Casadei commuovendo i fan del Re del liscio romagnolo in diretta tv.

Raoul Casadei: il ricordo del figlio

La notizia della scomparsa di Raoul Casadei è giunta come un fulmine a ciel sereno dopo settimane di apprensione da parte dei fan e dei familiari del musicista, ricoverato a causa dei sintomi del Coronavirus.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/mirkocasadei/

Al salotto tv di Barbara D’Urso suo figlio, Mirko Casadei, ha dichiarato che le condizioni di salute del Re del liscio si sarebbero aggravate sempre di più in ospedale: “È salito sul 118 con le sue gambe, ci ha salutati col suo sorriso sempre stampato sulla faccia. Poi nei giorni successi la polmonite bilaterale l’ha attaccato in maniera molto violenta”, ha confessato. Oltre al suo omaggio in ricordo del Re del liscio romagnolo in tanti, sui social, gli hanno dedicato parole d’affetto e di cordoglio.

Mirko Casadei e le orme del padre

Classe 1972, Mirko Casadei ha seguito le orme di suo padre nel mondo della musica, e senza dubbio è stato uno dei suoi più grandi ammiratori per quanto riguarda la carriera musicale. Oltre a lui Raoul Casadei e Pina Sirgiovanni hanno avuto altre due figlie, Mirna e Carolina. Nel 2000 Mirko Casadei ha raccolto “il testimone” del padre assumendo la direzione della sua orchestra (la Mirko Casadei Beach Band) con cui ha riproposto alcuni dei grandi successi di Casadei.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/mirkocasadei/