Dopo l’intervista scandalo di Harry e Meghan da Oprah Winfrey, Charlie Hebdo ha pubblicato una vignetta che ha sollevato polemiche.

Meghan Markle ha descritto il suo malessere all’interno della famiglia Reale affermando – nell’intervista alla CBS – che “non riusciva a respirare”. Riprendendo questa frase dell’ex duchessa del Sussex il giornale satirico Charlie Hebdo ha pubblicato una vignetta dove si vede la Regina Elisabetta “soffocare” la moglie di Harry. L’immagine non ha mancato di sollevare polemiche e indignazione, e contro Charlie Hebdo si sono scagliati i movimenti del Black Lives Matter (visto il chiaro riferimento della vignetta all’uccisione di George Floyd da parte di agenti di polizia). Halim Begum, ceo del think tank Runnymede Trust, ha condannato l’immagine via Twitter: “Non fa ridere nessuno, non sfida il razzismo. Svilisce il problema e offende”, ha scritto.

Charlie Hebdo: la vignetta su Meghan Markle

In rete sta sollevando una vera e propria bufera la vignetta di Charlie Hebdo in merito alle accuse di Meghan Markle nei confronti della monarchia britannica. In tanti hanno bollato l’immagine definendola di cattivo gusto, e il movimento Black Lives Matter ha puntato il dito contro la redazione della rivista chiedendo fino a che punto dovrebbe spingersi la satira.

Nell’intervista a Opra Winfrey Meghan Markle ha gettato pesanti ombre sulla famiglia Reale affermando persino che ci sarebbero stati episodi razzisti legati al colore della pelle di suo figlio Archie Harrison. “Si preoccupavano di quanto sarebbe stata scura la sua pelle”, ha dichiarato l’ex duchessa, senza fare i nomi dei diretti interessasti.

Le repliche della famiglia Reale

Per il momento Meghan Markle non si è espressa in merito alla vignetta di Charlie Hebdo, mentre la famiglia Reale ha rotto il silenzio dopo che l’intervista di Oprah è andata in onda. La Regina ha diffuso un comunicato ufficiale riferendo di voler far chiarezza privatamente su quanto accaduto, mentre il Principe William ha replicato pubblicamente affermando che lui e la famiglia Reale non sarebbero razzisti.