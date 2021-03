La madre di Fabrizio Corona si è sfogata via social per la difficile situazione di suo figlio, in ospedale a causa delle ferite auto inferte all’arrivo della polizia.

Le crude immagini dell’arresto di Fabrizio Corona (a seguito della revoca del differimento pena) hanno fatto il giro del web e attualmente l’ex Re dei paparazzi si trova sotto osservazione al reparto di psichiatria dell’ospedale di Niguarda per le ferite che si è inferto in segno di protesta all’arrivo delle forze dell’ordine. I suoi legali hanno fatto sapere che Corona avrebbe iniziato lo sciopero della fame e che sarebbe intenzionato a continuarlo fino a quando non gli verrà data la possibilità di parlare con il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Intanto sua madre, Gabriella Previtera, si è sfogata via social:

“A nome di tutte le madri che hanno i figli perseguitati io chiedo che questo abuso di potere finisca ..perche il mio cuore è a pezzi ma..il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria”, ha scritto.

Fabrizio Corona: lo sfogo della madre

La madre di Fabrizio Corona si è sfogata via social a seguito della revoca del differimento pena di suo figlio, che all’arrivo degli agenti ha provato ad opporre resistenza e si è ferito, mostrando il suo volto insanguinato sui social. L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha fatto sapere che l’ex Re dei Paparazzi avrebbe rischiato di uccidersi e che in ospedale gli sarebbero stati messi 14 punti di sutura alle ferite. Corona starebbe facendo lo sciopero della sete e della fame, e avrebbe chiesto di poter parlare con le istituzioni e con il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano affinché ascoltino le sue richieste.

FABRIZIO CORONA

Gabriella Previtera, madre dell’ex Re dei paparazzi, ha affidato ai social il suo sfogo e ha lanciato un appello affinché la giustizia aiuti suo figlio. In molti, tra i commenti al suo post, hanno espresso la loro solidarietà alla donna e all’ex marito di Nina Moric.

Le parole dell’avvocato

“Altro che atto dimostrativo, ha rischiato di ammazzarsi”, ha dichiarato l’avvocato Ivano Chiesa aggiornando i fan di Corona attraverso i suoi canali social. Al momento l’ex Re dei paparazzi resterà al reparto di psichiatria dell’ospedale di Niguarda e intanto, su Change.org, è stata aperta una petizione per chiedere che l’ex Re dei paparazzi non faccia ritorno in carcere.