Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura, ha confessato per la prima volta qual è la malattia ai polmoni di cui soffre.

Da tempo Giovanni Terzi convive con una grave patologia polmonare e lui stesso ha lanciato appelli a favore della campagna vaccinale anti-Covid cercando di sensibilizzare gli utenti social nei confronti di chi, come lui, soffrirebbe di malattie ai polmoni. A DiPiùTV Terzi ha confessato che la malattia di cui soffre si chiama dermatomiosite amiopatica (stessa malattia per cui è morta sua madre) e ha rivelato: “Ho scoperto di avere questa malattia l’anno scorso in Valle d’Aosta: durante una passeggiata in montagna mi sono trovato completamente senza fiato.”

Giovanni Terzi: la malattia

Da tempo Giovanni Terzi convive con una patologia che avrebbe compromesso lo stato dei suoi polmoni. Lui stesso ne ha più volte parlato da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus mentre stavolta, a DiPiùTv, ha confessato nel dettaglio il nome della patologia e cosa comporterebbe.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Giovanni Terzi

“È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Ed è una malattia che mi può costare la vita da un momento all’altro. La soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni. Se prendessi di nuovo il Covid non ce la farei”, ha dichiarato Terzi, aggiungendo anche che il 40% dei suoi polmoni sarebbe oggi fuori uso. Proprio per via della sua malattia Terzi ha usato i suoi canali social per sensibilizzare i fan a sottoporsi al vaccino anti-Covid.

L’amore per Simona Ventura

Dopo aver rinviato le nozze a causa dell’emergenza Coronavirus, Giovanni Terzi ha dichiarato che lui e Simona Ventura – entrambi guariti dal virus pochi mesi fa – si sposeranno finalmente 2022. “La mia situazione è dura ma non mi perdo d’animo perché ho una grande risorsa: Simona Ventura. Con il suo amore mi aiuta a vivere. Se la mia malattia non peggiorerà, il 2022 sarà l’anno del nostro matrimonio”, ha dichiarato il giornalista a DiPiùTv.