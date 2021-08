Il conduttore televisivo Ciro Di Maio è stato arrestato: si era fatto spedire un litro di Gbl dall’Olanda.

L’attore e conduttore tv Ciro Di Maio è stato arrestato. La polizia di frontiera all’aeroporto di Fiumicino aveva identificato un pacco sospetto contenente un litro di Gbl – comunemente detta “droga dello stupro” – il cui destinatario a quanto pare era proprio il conduttore, già arrestato in passato per lo stesso reato. Inizialmente Ciro Di Maio avrebbe negato le sue responsabilità per poi ammettere infine di essere un utilizzatore della sostanza.

Ciro Di Maio arrestato per spaccio

Un litro di Gbl – equivalente a circa 1400 dosi – sarebbe stato spedito dall’Olanda all’indirizzo del conduttore Ciro Di Maio (che si sarebbe fatto inviare la sostanza con un nome diverso dal suo).

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cirodimaio/?hl=it

Al momento è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, stando a quanto riporta La Repubblica, già 4 anni fa fu arrestato con la stessa accusa. Il conduttore televisivo ha affermato di essere lui stesso consumatore della sostanza, negando i fini di spaccio.

Il Gbl è una sostanza psicoattiva inodore e incolore. Chiamata anche “ecstasy liquida” questa sostanza sviluppa in chi la assume un maggior senso di accondiscendenza seguito da un forte stordimento. Svanito l’effetto si ricorda poco o nulla di quanto accaduto.

Chi è il conduttore tv

Conduttore del programma Diario di Viaggio, Ciro Di Maio ha lavorato anche come attore in diverse fiction televisive: tra queste Le tre rose di Eva 3, Un Posto al Sole, Un medico in famiglia 9 e Padri e figli. Il suo esordio televisivo avvenne nel 1998, quando Raffaella Carrà lo scelse per entrare nel cast di Carramba che sorpresa! Ciro Di Maio è nato a Napoli e dal 2009 lavora sul canale tv Marcopolo. Non si sa molto della sua vita privata, ma è noto il suo precedente arresto (dove si era fatto spedire sempre dei quantitativi di Gbl, ma dalla Cina).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cirodimaio/?hl=it