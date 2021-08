Dopo gli hotel e i ristoranti di lusso Giorgio Armani ha acquistato lo stabilimento balneare Bagno Isola a Forte dei Marmi.

Giorgio Armani ha acquistato uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi: si tratta di uno dei numerosi investimenti da parte dal famoso stilista, già proprietario di hotel e ristoranti di lusso. Bagno Isola – questo il nome dello stabilimento – verrà restaurato durante l’anno 2021 per il nuovo rilancio extra lusso, previsto per l’estate del 2022. Secondo quanto riporta La Nazione al suo interno saranno previste essenze mediterranee, una casa di guardianaggio e tre file di cabine nello stile tipico del luogo.

Giorgio Armani: lo stabilimento balneare

Come altri vip e imprenditori prima di lui, anche Giorgio Armani ha deciso di investire sulla splendida e rigogliosa Forte dei Marmi: il celebre proprietario dell’omonima maison di moda ha acquistato uno stabilimento balneare che promette già di essere uno dei più gettonati e che sarà inaugurato per la stagione estiva del 2022. Prima di essere acquistato da Armani lo stabilimento sarebbe stato di proprietà della famiglia Baldini, e al momento non sono note le cifre sborsate dallo stilista per ultimare l’acquisto.

I vip che hanno acquistato stabilimenti balneari

Quella d’investire sugli stabilimenti balneari non è certo una novità tra i vip: oltre al celebre stilista anche il tenore Andrea Bocelli ne ha acquistato uno a Vittoria Apuana (frazione di Forte dei Marmi), mentre Briatore è proprietario Twiga di a Marina di Pietrasanta. Come loro anche la famiglia Barilla avrebbe acquistato un prestigioso stabilimento a Forte dei Marmi oltre 10 anni fa (il Bagno Piemonte).

Da sempre Forte dei Marmi è una delle mete più gettonate dai vip e anche quest’anno sono tantissimi coloro che hanno scelto le bellezze della Versilia per le loro vacanze estive: tra questi anche le influencer Chiara Ferragni, Giulia Salemi e Marchisio.