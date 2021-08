Dopo aver annunciato la loro prima cicogna in arrivo, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono concessi una vacanza in barca.

Tra le acque di Pesaro Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono stati paparazzati mentre si godevano le vacanze estive in barca dopo l’addio alle corse in moto e l’annuncio della gravidanza. La modella – paparazzata da Chi – ha sfoggiato più radiosa che mai le prime curve della gravidanza mentre il campione si è goduto insieme a lei questo perfetto momento di intimità e tenerezza.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: le vacanze in barca

Dopo circa 4 anni d’amore Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si godono le loro vacanze speciali: da poco la coppia ha annunciato di aspettare una bambina che nascerà durante la primavera del 2022.

La coppia ha scelto di dare l’annuncio in maniera ironica via social, dove sfruttando il soprannome di Valentino “il Dottore” si sono fatti fotografare mentre lui indossava il camice bianco e lo stetoscopio e lei mostrava il pancino già evidente. “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, aveva fatto sapere il campione raggiante insieme alla fidanzata.

Il ritiro dalle corse

Poche settimane prima di annunciare la gravidanza Valentino Rossi aveva annunciato il suo ritiro dalla MotoGp. “I risultati non sono quelli che ci aspettavamo, speravo di andare meglio: gara dopo gara maturava l’idea di lasciare. Mio fratello Luca mi diceva: ‘Dai corriamo insieme l’anno prossimo’, ma purtroppo le cose prima o poi finiscono. Ho dato tutto per continuare a far parte del gioco, anche per i miei tifosi. Avere avvicinato così tanta gente alle corse è la cosa più importante che ho fatto”, ha dichiarato il campione annunciando il suo ritiro in conferenza stampa (stando a quanto riporta SkySport).