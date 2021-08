Chiara Nasti ha svelato i motivi del suo allontanamento dai social e ha dichiarato di soffrire di attacchi di panico.

Chiara Nasti ha vissuto un momento buio e per questo ha deciso di prendere le distanze dai social. L’influencer ha confessato tramite stories di essersi rivolta a un mental coach per cercare di superare con la sua meditazione gli attacchi di panico e gli attacchi d’ansia da cui sarebbe stata colpita ultimamente. “Non so neanche da dove partire perché ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù”, ha confessato Chiara Nasti.

Chiara Nasti: gli attacchi di panico

Per circa 4 settimane Chiara Nasti ha preso le distanze dal mondo social. Il motivo? L’influencer avrebbe attraversato un periodo di forte stress a causa di continui attacchi d’ansia e attacchi di panico. A differenza di Chiara Ferragni – che ha rivelato di essersi rivolta ad uno psicologo per motivi simili – l’ex fidanzata di Zaniolo avrebbe deciso di rivolgersi ad un mental coach, che l’avrebbe aiutata a ritrovare la stabilità grazie alla meditazione.

Superato questo momento particolarmente difficile Chiara Nasti è tornata sui social: “Io mi sono fatta aiutare con la meditazione ed è stato bello perché ci sono pochi momenti in cui riesco a rilassarmi. (…) Oggi penso di essere a buon punto, ma sono partita che stavo veramente male. Dicevo: ‘Oddio proprio a me questa cosa, perché sto così?’. C’erano giorni in cui non avevo voglia di fare niente e di vedere nessuno, neanche prepararmi. Volevo solo stare in pace, tranquilla e rilassata. Sono molto migliorata in questo periodo e mi andava di tornare sui social”.

La rottura da Zaniolo

Alcuni mesi fa l’influencer ha definitivamente archiviato la sua liaison con Nicolò Zaniolo, che nel frattempo ha avuto il suo primo figlio dall’ex fidanzata Sara Scaperrotta. Oggi sembra che la Nasti sia single.