Il 5 agosto 2021 Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp. Ecco quali potrebbero i suoi progetti per il futuro.

Annunciando il suo ritiro dal Motomondiale lo stesso Valentino Rossi ha dichiarato che d’ora in avanti “la sua vita cambierà per sempre” e sono tante le ipotesi in circolazione riguardo al futuro del celebre campione, che certamente è difficile immaginare seduto dietro una scrivania. Ma allora cosa potrebbe riservare il futuro al Dottore nei prossimi anni? Scopriamo alcune delle ipotesi in circolazione!

Valentino Rossi: il futuro dopo il ritiro

Sono molti a credere che dopo il ritiro dalla motoGP Valentino Rossi potrebbe approdare nel mondo delle 4 ruote: lui stesso non ha fatto segreto di subire il fascino delle auto da corsa e nel corso degli anni è stato assiduo frequentatore del Rally di Monza.

Valentino Rossi

Dopo aver annunciato di volersi ritirare dalla MotoGp lo stesso pilota ha dichiarato a Il Messaggero: “Adoro correre con le macchine, forse appena meno che con le moto. Penso che correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c’è alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita. Magari non allo stesso livello ma penso che correrò comunque”.

Sicuramente dopo il suo ritiro Valentino avrà inoltre più tempo da dedicare all’Academy da lui fondata nel suo famoso ranch (la VR46 Academy) dove ogni anno approdano nuovi talenti delle due ruote.

La dedica della fidanzata

Mentre Valentino Rossi annunciava il suo ritiro la fidanzata, Francesca Sofia Novello, scriveva per lui una romantica dedica via social. “Sei l’emozione più bella della mia vita.. tutto il mondo è per Te Amore”, ha scritto la modella. In tanti si chiedono se presto i due annunceranno l’arrivo di un bebè visto il loro grande amore e visto che lo stesso Valentino non ha nascosto in passato di desiderare un figlio suo. “È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”, ha dichiarato lui a La Repubblica.