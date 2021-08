Ora che è incinta Alessia Macari ha svelato alcuni retroscena piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola con Oliver Kragl.

Alessia Macari è entrata nel secondo trimestre di gravidanza ed è più felice che mai di aspettare il suo primo figlio: lei e Oliver Kragl stanno per diventare genitori per la prima volta e l’ex Ciociara di Avanti un altro non ha risparmiato dettagli e retroscena sulla sua gravidanza e sulla vita sotto le lenzuola con il calciatore. Al settimanale Nuovo infatti ha confessato senza peli sulla lingua: “È anche più bello fare l’amore in dolce attesa. Con la gravidanza non finisce certo la vita di coppia. Insomma, deve esserci sempre passione…”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/alessiamacari/?hl=it

Alessia Macari: la gravidanza

Dopo le nozze nel 2019 Alessia Macari ha recentemente annunciato che lei ed Oliver Kragl aspettano il loro primo figlio. La coppia ha già scelto il nome: si chiamerà Sia nel caso in cui sia una femmina o si chiamerà Maui qualora fosse un maschio. Di recente Alessia Macari si era lamentata via social perché Belen Rodriguez le avrebbe “rubato” alcuni dei suoi nomi preferiti (come Luna e Santiago).

Lei e il marito aveva annunciato l’arrivo del primo figlio con un tenero scatto nella cui didascalia avevano scritto: “Mamma e papà, baby Kragl in arrivo”.

Le polemiche sull’allattamento

Attraverso i suoi canali social la Macari ha confessato ai fan di non essere intenzionata ad allattare al seno suo figlio. La questione ha sollevato contro di lei una vera e propria valanga di critiche, ma l’ex Ciociara si è difesa replicando: “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, ha dichiarato, e ancora: “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/alessiamacari/?hl=it