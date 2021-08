Un’altra cicogna in casa di Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: la coppia ha annunciato via social di aspettare il quarto figlio.

Dopo i loro primi 3 figli maschi Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci potrebbero presto avere una bambina: la coppia ha annunciato via social di essere in attesa della quarta cicogna ed entrambi si sono detti più felici che mai. “Non c’è due senza tre e il quattro vien da sé!” ha scritto Eleonora Brunacci nel post in cui, insieme al marito e ai suoi figli, ha annunciato la sua quarta gravidanza.

Mariano Di Vaio: il quarto figlio

“Il quarto sta arrivando, e certo non ce lo aspettavamo”, hanno annunciato Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci via social, rivelando di aspettare il loro quarto bebè.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Mariano Di Vaio

I due, convolati a nozze nel 2015, sono già genitori di Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016), Leonardo Liam (nato il 18 giugno 2018) e Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019). La coppia ha promesso che presto svelerà ulteriori dettagli sulla gravidanza, ma al momento non è noto se il loro quarto figlio sarà un maschietto o una femminuccia né quale sarà il suo nome.

La vita privata

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono convolati a nozze nel 2015 e oggi sono più innamorati ed uniti che mai. L’avvocatessa di Perugia e il fashion blogger si sono conosciuti grazie ad amici comuni e da allora non si sono mai più detti addio. “Ci siamo conosciuti a una cena, avevamo amici in comune. La nostra “conoscenza” è stata molto lunga ma lui, da buon testardo, non ha mollato e dopo mesi ci siamo fidanzati… Mi ha cambiato la vita, è la mia metà, siamo identici su tante cose e ci completiamo su altre. Ora mi ritrovo con più di tutto quello che avessi mai potuto desiderare”, aveva dichiarato lei a Blog.it in merito al suo amore per Di Vaio.