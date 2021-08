Il rocker di Zocca Vasco Rossi si è mostrato via social con un tutore al braccio dopo una brutta caduta dalla bici.

Una brutta disavventura per Vasco Rossi: cadendo dalla bicicletta durante una delle sue escursioni all’aria aperta si è lussato una spalla e sui social si è mostrato con un tutore al braccio. “Breaking news Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta … per fortuna niente di grave … un male boia pero”, ha scritto il famoso artista nel suo post via social rivelando di aver avuto l’incidente. “Voglio una vita spericolata”, ha concluso ironico.

Vasco Rossi: l’incidente in bicicletta

Vasco Rossi ha tranquillizzato i suoi fan sui social mostrandosi con un tutore al braccio dopo una brutta caduta in bicicletta. Il rocker si è lussato una spalla ma ha specificato che le sue condizioni non sarebbero gravi. In tanti sui social, tra fan, amici e colleghi gli hanno rivolto i loro auguri di pronta guarigione: tra questi anche la collega Fiorella Mannoia, Emma Marrone e Naike Rivelli.

L’addio di Valentino Rossi

Poche ore dopo aver annunciato di essersi lussato una spalla Vasco Rossi ha commentato la notizia del ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP. Con un lungo post via social Blasco ha voluto dedicare al pilota – suo grande amico – le sue parole d’ammirazione: “Valentino ha vinto, stravinto e vinto ancora. Ha vinto anche oggi, prendendo una decisione molto difficile. È un campione che chiude un’epoca: l’epoca di Valentino Rossi. Diventammo amici nel ‘96, lui aveva già iniziato a vincere mondiali ..nelle 125, avrà avuto sì e no 16 anni. (…) C’è una nuova avventura che lo aspetta. Viva Valentino Rossi. Il campione di tutti i tempi… in una parola : Il MIGLIORE”. In tanti tra fan, amici e colleghi si sono uniti alle parole del rocker esprimendo la loro ammirazione per il campione.