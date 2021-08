L’attrice Jennifer Aniston confessa: “Gli amici no vax mi hanno tolto il saluto, che peccato. Purtroppo vivono di paura… “

Jennifer Aniston è stata da subito in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Attraverso i propri canali social e con ogni mezzo a propria disposizione l’ex star di Friends si è impegnata con tutta se stessa nel diffondere una corretta informazione sulla pandemia. In un recente post sul suo profilo Instagram invitava i suoi followers a indossare sempre la mascherina.

“I understand mask are uncomfortable“/ “Lo so che le mascherine sono scomode,”ha scherzato in tipico stile Jen. “Ma molte vite sono state strappate da quest’epidemia e noi non stiamo facendo abbastanza,” ha aggiunto.

In una recente intervista Jennifer ha confessato di aver dovuto tagliare i ponti con alcuni amici che hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.

C’è ancora un gran numero di persone — ha detto — che sono no vax o semplicemente non danno retta ai fatti. Ho perso alcune persone che vedevo settimanalmente poiché si sono rifiutate di fare il vaccino o di dire se lo avevano fatto. È un peccato.

L’attrice in un altro post proponeva un’immagine drammatica in cui era ritratto un caro amico, Kevin, ricoverato a causa del Covid. “Please #weardamnmask” riprendeva Jennifer in un hashtag bene in evidenza: “Per favore, indossate quella dannata mascherina.” Al principio del post esordisce dicendo: “Covid is Real”– “Il Covid è reale, esiste.”

Ora la battaglia di Jennifer Aniston si è spostata sulla questione vaccini. L’attrice ha sottolineato che ognuno ha diritto il avere la propria opinione a riguardo, tuttavia molte opinioni sui vaccini purtroppo sono basate solo su paure o propaganda.

“Ritengo che sia tuo obbligo morale e professionale informare, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a tamponi ogni singolo giorno.” Ha concluso l’attrice. Riguardo agli amici no-vax che le hanno tolto il saluto commenta solo, con un sorrisetto: “Peccato.”