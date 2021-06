Dai Ferragnez a Marchisio, ecco quali sono i vip che per hanno scelto Forte dei Marmi per le loro vacanze.

Una delle mete più gettonate dai vip per l’Estate 2021 sembra essere Forte dei Marmi: sui social molti di loro hanno mostrato di aver scelto la prestigiosa location per qualche giorno di relax. Tra questi vi sono i Ferragnez e i “Prelemi” (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli), ma anche moltissimi altri hanno scelto Forte dei Marmi per le loro vacanze. Scopriamo di chi si tratta!

Chiara Ferragni e Fedez

I vip in vacanza a Forte dei Marmi

C’è chi considera Forte dei Marmi una vera e propria “isola dei famosi” dato il numero di vip che ogni anno scelgono la splendida località marittima per trascorrere qualche giorno di completo relax, coccolati dalle onde del mare. Quest’anno la scelta è ricaduta su Forte dei Marmi anche da parte dei Ferragnez, che hanno deciso di ricongiungersi ai due figli (Leone e la piccola Vittoria) proprio nella famosa località marittima (dove i due bambini erano già arrivati in compagnia dei nonni).

Anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno scelto Forte dei Marmi per la loro estate 2021: i due hanno soggiornato in una splendida villa, e sui social non hanno mancato di condividere con i fan le foto della loro splendida vacanza.

Le vacanze di Claudio Marchisio

Anche Claudio Marchisio è a Forte dei Marmi e lui stesso ha mostrato ai fan di non rinunciare allo sport neanche in vacanza. Con lui sarebbe presente la moglie, Roberta Sinopoli, e ovviamente i due figli (Leonardo e Davide).

Come loro tra gli “habitué” di Forte dei Marmi vi sarebbero Federica Panicucci, Flavio Briatore e Barbara D’Urso (che avrebbe scelto proprio la Toscana per acquistare una delle sue lussuose ville).