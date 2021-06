Gelo tra il Principe Harry e il Principe William? I due se ne sarebbero detti di tutti i colori in seguito al funerale del nonno Filippo.

Secondo l’esperto reale Robert Lacey (autore del libro Battle of Brothers) sarebbe in corso una vera e propria “guerra” tra il Principe Harry e il Principe William. I due se ne sarebbero dette di tutti i colori in seguito al funerale del nonno Filippo (ossia l’ultima volta che Harry è tornato in patria) e, a seguire, non si sarebbero più rivolti la parola. Tra pochi giorni il Principe Harry è atteso a Londra per l’inaugurazione di una statua dedicata a sua madre Diana, e sembra che tra lui e suo fratello William regni ancora il gelo.

Il Principe Harry e Il Principe William: la lite

Tra il Principe Harry e suo fratello William i rapporti sarebbero alquanto tesi: a confessarlo nel suo libro è stato l’esperto reale Robert Lacey e – stando a quanto riporta Fanpage – il biografo sarebbe venuto a conoscenza di una furibonda lite avuta da Harry e William dopo il funerale del nonno, il Principe Filippo, lo scorso 17 aprile. Che i rapporti tra i due non fossero dei migliori (specie dopo la Megxit) è cosa nota, e in passato lo stesso Harry ha confessato alla CBS:

“Le forti pressioni sulla famiglia reale hanno comunque giocato un ruolo anche nel rapporto con William. Siamo fratelli, saremo sempre fratelli. Al momento siamo sicuramente su percorsi diversi, ma io sarò sempre lì per lui e, come so, lui sarà sempre lì per me”.

La statua dedicata a Diana

In occasione dell’inaugurazione di una statua dedicata a Lady Diana i due fratelli saranno di nuovo faccia a faccia a Londra e, per la precisione, a Kensington Palace (residenza ufficiale di William) dove si svolgerà un incontro tra i membri della famiglia Reale legato all’evento. I due avranno modo di chiarire finalmente i loro dissapori? O la presunta “guerra” continuerà?