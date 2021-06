Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono più e sui social hanno condiviso con i fan i dettagli della loro vacanza in Puglia.

Tra gite in barca, pranzi in masseria e balli sfrenati insieme ad alcuni amici vip (tra cui Fedez e Orietta Berti) Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno raccontato via social la loro prima vacanza (d’amore?) in Puglia. I due non hanno ancora ufficializzato la liaison ma, a giudicare dalle loro foto insieme durante la vacanza, il legame sarebbe inequivocabile. Mentre l’ex ballerino di Amici si è esibito a Battiti Live, il vincitore del GF Vip ha fatto il tifo per lui da dietro le quinte e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito al loro rapporto.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: le vacanze in Puglia

Dopo i primi avvistamenti e qualche scatto insieme via social, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno finalmente smesso di “nascondersi” durante la loro prima vacanza insieme, in Puglia. La presunta liaison tra i due sarebbe sbocciata solo alcuni mesi fa, ma a giudicare dalle loro foto insieme le cose tra i due procederebbero a gonfie vele e i fan sono in attesa di saperne di più.

Oltre ad essersi goduti il sole ed il relax in Puglia, Zorzi e Tommaso Stanzani si sono mostrati in compagnia di alcune loro amicizie vip: tra queste anche Elisabetta Gregoraci (che ha preso parte all’ultima edizione del GF Vip insieme a Zorzi), Fedez, Orietta Berti e moltissimi altri.

Zorzi: la vita privata

Durante la partecipazione al GF Vip Zorzi si era definito “sfortunato in amore” e da diverso tempo l’influencer risultava essere single. In passato è stato legato per un certo tempo all’influencer Iconize e, a seguire, ha avuto un’importante storia con Armando Condemi.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tommasozorzi/?hl=it