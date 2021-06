Temptation Island 9 deve ancora debuttare, ma arrivano le prime anticipazioni: un concorrente furioso è scappato per andare dalla fidanzata.

Temptation Island 9 debutterà mercoledì 30 giugno 2021, ma arrivano le prime anticipazioni. Stando a quanto scrive Libero, che ha ricevuto l’informazione da una “fonte segreta“, un concorrente furioso avrebbe scavalcato la recinzione per raggiungere la fidanzata.

Temptation Island 9: prime anticipazioni

Mercoledì 30 giugno 2021 debutterà Temptation Island 9 e, finalmente, arrivano le prime anticipazioni. Libero ha ricevuto qualche soffiata da parte di una “fonte segreta” e ha annunciato che una coppia dovrebbe aver già lasciato l’Is Morus Relais. Stando a quanto si legge, sembra che un fidanzato si sia improvvisamente ingelosito della sua dolce metà e abbia scavalcato la recinzione per raggiungerla.

“Nervosismo alle stelle, sedie che volano e un addio“, si legge su Libero. Pare che il fidanzato in questione sia “esploso di rabbia” dopo un filmato della sua donna. Avrebbe ignorato le richieste della produzione e, abbattendo le barriere, si sarebbe recato dalla compagna. Una situazione che avrebbe costretto lo staff di Temptation Island a squalificare la coppia in questione. E’ bene sottolineare che l’indiscrezione lanciata da Libero non è stata confermata né dal conduttore Filippo Bisciglia e né tantomeno da parte della produzione di Maria De Filippi.

Temptation Island 9: parla Raffaella Mennoia

Anche se Temptation Island 9 deve ancora debuttare con la prima puntata, sappiamo che le registrazioni del programma sono già arrivate a conclusione. Ad annunciarlo sui social è Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi mariani.

“Abbiamo consegnato il programma. (…) Sono molto contenta sia per il cast, sia per come sono andate determinate situazioni, un po’ meno per altre, è normale. Se dovessi fare una riflessione rispetto a questa edizione vi direi parecchie cose. Direi che nulla è come sembra, che nulla è più vero di quello che sembra… Poi direi che delle volte l’unica soluzione è stare insieme. In altri casi che l’unica soluzione è non stare insieme. E che a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare“, ha ammesso la Mennoia nel corso di una serie di Instagram Stories.

Possibile che Raffaella, quando parla di una specie di delusione, si riferisca alla coppia squalificata di cui parla Libero? Al momento non è dato saperlo.