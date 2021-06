La showgirl Elisabetta Canalis è in vacanza in Sardegna insieme al marito chirurgo e alla figlia Skyler Eva. L’ex-velina svela come lo ha conquistato.

Elisabetta Canalis vive da anni a Los Angeles, ma è tornata in Italia per godersi le vacanze estive con il marito Brian Perri e la figlia. La showgirl racconta le sue giornate in spiaggia attraverso i social, tra tuffi e stacchetti in riva al mare. Indossando un bikini giallo, sempre via social si è improvvisa in un ballo dedicato al marito sulle note di Pistolero, la hit estiva di Elettra Lamborghini.

La storia d’amore di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha sposato il chirurgo americano Brian Perri nel 2014, ad Alghero, la sua città natale, per poi trasferirsi con lui a Los Angeles.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Elisabetta Canalis

I due si erano conosciuti solo un anno prima ma da allora non si sono più lasciati. Perri è nato a Pittsburgh e di professione è un ortopedico specializzato in chirurgia ricostruttiva per tumori spinali e malattie degenerative in un famoso centro della California per i disturbi della colonna vertebrale.

Dopo tanto lavoro è giusto godersi una vacanza con sua moglie che è donna solare e allegra che alleggerisce le sue giornate. Elisabetta Canalis infatti ha improvvisato uno stacchetto per il marito Brian Perri in spiaggia, in Sardegna. “A chi mi chiede come l’ho conquistato, rispondo così“, scrive l’ex velina su Instagram, dove si immortala accanto al chirurgo da cui ha avuto la figlia Skyler Eva. Di seguito il post Instagram della Canalis:

Presto il trasferimento in Italia?

Tra i prossimi progetti della coppia potrebbe esserci quello di trasferirsi in Italia. Dopo molti anni all’estero, la showgirl sarebbe pronta a fare definitivamente ritorno in patria per seguire alcuni progetti professionali. Uno di questi la vedrebbe conduttrice del format Vite da copertina, in onda su TV8 e già condotto in passato da Alda D’Eusanio e Rosanna Cancellieri. Non è ancora confermato, chi vivrà vedrà.