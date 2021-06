Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna hanno festeggiato i loro 25 anni di matrimonio in maniera davvero speciale: i due si sono risposati.

In occasione delle loro nozze d’argento Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna hanno deciso di convolare a nozze per la seconda volta. La cerimonia si è svolta a Porto Cervo alla presenza di amici e parenti e sui social Arianna Mihajlovic ha postato alcune foto della splendida giornata e ha scritto: “Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni…le gioie di oggi i ricordi di ieri e le speranze di domani”.

Sinisa Mihajlovic: le nozze d’argento

Dopo il loro primo matrimonio nel 1995, Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna hanno deciso di consacrare il loro amore per la seconda volta: i due hanno pronunciato di nuovo i voti nuziali alla presenza di amici e parenti durante una romantica cerimonia a Porto Cervo. Ovviamente all’evento non potevano mancare i 5 figli della coppia (di cui una, Virginia, sta per rendere i due nonni per la prima volta).

Il colpo di fulmine

Quello tra Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due non hanno mai smesso di amarsi e in passato è stata la stessa ex soubrette a confessare a Domenica In: “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”. L’unione tra i due è stata importante e duratura e oggi la coppia sta per realizzare il sogno di avere un nipotino: molto presto la loro seconda figlia, Virginia, darà alla luce un bebè.