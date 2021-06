Dopo la delusione con Zaniolo, la giovane influencer Chiara Nasti starebbe frequentando il calciatore del Verona, Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti ha voltato pagina con Mattia Zaccagni? In questi giorni la giovane napoletana è in vacanza a Ibiza con degli amici ma è stata avvistata più volte in compagnia di Mattia Zaccagni, il centrocampista del Verona. “Nasti-Zaccagni, fonti fanno sapere che è scoppiata la passione!“, ha rivelato l’esperto di gossip Amedeo Venza. I diretti interessati per ora non hanno confermato ne smentito la notizia, quindi probabilmente qualcosa di vero c’è. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Chiara Nasti a Ibiza con Zaccagni?

La giovane influencer in queste settimane preferisce essere meno presente sui social. La giovane ha avvertito i suoi follower scrivendo: “Ho bisogno di pause, mi sto godendo la vita. Ho avuto un sacco di pensieri in questo periodo“, ha spiegato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Superare la rottura della storia d’amore con Nicolò Zaniolo non è stato facile per la 23enne, che teneva molto alla relazione. La notizia non è stata ancora confermata, ma sembra che Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sia scoppiata la scintilla a Ibiza. Di seguito uno degli ultimi post su Instagram:

La rottura con Niccolò Zaniolo

L’influencer Chiara Nasti è stata fidanzata con il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo per un breve periodo. Dopo diverse smentite la ragazza aveva rivelato che si erano lasciati con queste parole: “Ho provato a mascherare quanto più possibile per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione con lui. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno.“

A conferma dell’avvenuta rottura, sono state improvvisamente cancellate tutte le foto in cui erano ritratti insieme sui social. In tanti tra i fan avrebbero voluto sapere con precisione le cause della rottura, ma sembra che entrambi preferiscano non parlare più della questione. I due avevano anche fatto il loro primo tatuaggio di coppia.