Barbara D’Urso ha condiviso sui social un tenero scatto del suo passato dove si vedono quattro degli uomini più importanti della sua vita.

Barbara D’Urso ha condiviso con i fan un tenero scatto del suo passato: nell’immagine la conduttrice è ritratta giovanissima accanto ai suoi due figli (Giammauro ed Emanuele), al suo ex marito (Mauro Berardi) e a suo padre. Lei stessa ha ammesso di essere molto legata alla foto in questione, l’unica dove sarebbero ritratti tutti e quattro gli uomini più importanti della sua vita:

“Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi. Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…”, ha scritto nella didascalia al post.

Barbara D’Urso: la foto del passato

Barbara D’Urso è molto legata ai suoi due figli, Giammauro ed Emanuele Berardi, di cui ha sempre protetto gelosamente la privacy. La conduttrice ha anche ammesso di aver mantenuto un ottimo rapporto col padre dei due ragazzi, Mauro Berardi, a cui è stata legata dal 1982 al 1993.

La separazione tra i due fu molto dolorosa per la conduttrice, che ancora oggi definisce il produttore come l’uomo che lei abbia amato di più: “L’amore vero è stato con il padre dei miei figli. Ho provato ad avere un rapporto d’amicizia con lui dopo la fine della nostra storia, ma è difficile, bisogna essere in due a volerlo”, ha dichiarato in passato a Verissimo.

Il presunto nuovo amore

Da mesi si vocifera che Barbara D’Urso abbia una liaison top secret con l’assicuratore Francesco Zangrillo (a cui in passato era stata attribuita una liaison anche con Elisabetta Gregoraci). Nonostante le voci siano diventate sempre più insistenti la conduttrice ha preferito non fornire conferme in merito alla sua presunta nuova storia d’amore.