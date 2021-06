Filippo Bisciglia ha fatto un curioso appello alla sua prima ex fidanzata, Annalisa, che non vedrebbe ormai da oltre 20 anni.

Una volta terminate le riprese di Temptation Island 2021 il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove, curiosamente, ha voluto lanciare un appello al suo primo grande amore. Oggi il conduttore è felicemente legato a Pamela Camassa, e la storia a cui ha fatto riferimento risale a circa 25 anni fa (quando aveva appena 17 anni). La fidanzata in questione – di nome Annalisa – sarebbe stata il primo grande amore del conduttore, che oggi vorrebbe rivederla per scusarsi del suo comportamento:

“Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”, ha dichiarato.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

FILIPPO BISCIGLIA

Filippo Bisciglia: il primo amore

Per la prima volta Filippo Bisciglia ha confessato un lato inedito di sé: a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore ha rivelato che, quando era poco più che adolescente, sarebbe stato geloso della sua fidanzata dell’epoca, che per questo avrebbe messo fine alla loro relazione. I due non si sarebbero mai più rivisti, e oggi Bisciglia vorrebbe scusarsi con la donna in questione, che per lui rappresentò il primo amore.

“Il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni in vista della messa in onda della nuova edizione di Temptation Island.

La relazione con Pamela Camassa

Oggi Filippo Bisciglia è felicemente legato all’ex modella Pamela Camassa. I due hanno confessato di non essere intenzionati a convolare a nozze ma non hanno fatto segreto di desiderare un figlio: “Fino a oggi, sono stata io a non volerli ma credo che ormai sia arrivato il momento giusto per farlo. Un figlio? Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini e che sarebbe veramente un bravo papà”, ha dichiarato a Chi Pamela Camassa.