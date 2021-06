Daniele Scardina è stato pizzicato mentre si scambiava dei baci a dir poco bollenti con la modella Cristina Buccino.

Archiviata la liaison con Diletta Leotta (oggi felicemente legata a Can Yaman) sembra che anche Daniele Scardina sia riuscito a ritrovare l’amore: il pugile è stato sorpreso da Chi in un noto locale di Milano mentre si scambiava un bacio appassionato con la modella Cristina Buccino. I due per il momento non hanno confermato la notizia, ma in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più!

Daniele Scardina e Cristina Buccino: il bacio bollente

Tra Daniele Scardina e Cristina Buccino è in corso una storia d’amore? Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato i due mentre erano intenti a baciarsi in un locale di Milano. “Primo round d’amore”, ha titolato con malizia il settimanale in merito all’avvistamento e, stando a quanto trapelato dalle pagine della rivista, il pugile avrebbe raggiunto la modella dopo il suo rientro dagli Stati Uniti. La loro liaison è appena iniziata? E se sì, dove si sono conosciuti? Al momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato le voci in circolazione, ma sono tanti i fan che sperano di conoscere presto nuovi dettagli.

La rottura da Diletta Leotta

Circa un anno fa Daniele Scardina si è separato ufficialmente da Diletta Leotta, che oggi è fidanzata con Can Yaman. I due non hanno mai confessato apertamente i motivi della rottura ma entrambi, nel corso dei mesi, hanno espresso pubblicamente la loro reciproca ammirazione. Oggi le possibilità di un ritorno di fiamma per l’ex coppia sembrano essere più lontane che mai visto che entrambi sembrano aver trovato un nuovo amore (e, per Diletta Leotta, si parla addirittura di possibili fiori d’arancio con Can Yaman).