E’ stata venduta all’asta un’automobile che apparteneva alla principessa Diana: era il regalo di fidanzamento del principe Carlo.

E’ stata venduta all’asta con un valore molto più alto rispetto a quello effettivo, l’automobile che il principe Carlo regalò alla principessa Diana. Nello specifico si tratta di una Ford Escort Ghia datata 1981 e che venne offerta come regalo di nozze dal principe alla principessa. Ecco il prezzo di vendita e tutti i dettagli.

Lady Diana, auto all’asta: a quanto è stata venduta

Quasi 53 mila sterline sono servite per aggiudicarsi la Ford Escort Ghia del 1981 e che era appartenuta proprio alla principessa Diana. L’auto è stata venduta all’asta ed era stato un regalo di fidanzamento che un giovanissimo principe Carlo aveva deciso di donare alla sua futura sposa. Era infatti il maggio del 1981 quando Lady Diana ricevette questo regalo e che guidò personalmente fino all’anno successivo.

Lady Diana e Principe Carlo D’Inghilterra

L’automobile, come si legge nota diffusa dalla stessa casa d’aste che si è occupata della vendita (presieduta da Reeman Dansie): “E’ stata utilizzata dalla principessa Diana nella parte iniziale, la più felice, della sua relazione con il principe di Galles. Numerose sono le fotografie di lei che la guida e persino lei che guarda il principe che gioca a polo mentre è seduta al suo interno”.

Il principe Harry felice per la vendita della Ford Escort Ghia

Il tachimetro della Ford Escort Ghia segna circa 130 mila chilometri ed è stata messa in vendita così come in origine: stesso numero di targa originale, stessa vernice e stessa autoradio. Anche il figlio di Lady Diana, il principe Harry ha voluto esprimere il suo pensiero su questa vendita ai nuovi acquirenti (che hanno deciso di restare anonimi). Il secondogenito di Carlo e Diana ha reso noto che madre avrebbe sicuramente gioito di questa notizia.