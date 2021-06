Vera Miales, la giovane fidanzata del giornalista sportivo Amedeo Goria, ha deciso di replicare a chi l’ha definita sul web una “mantenuta”.

Vera Miales è una modella di origini moldave salita agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con l’ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria. la donna di recente si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul portale di Fanpage.it e in particolare dopo essere stata oggetto di critiche e insulti per via di una dichiarazione un po’ spinta fatta proprio dal suo compagno, il giornalista più grande di lei di quasi 31 anni.

Vera Miales replica a chi la definisce “mantenuta”

La frase incriminata dichiarata da Amedeo Goria è stata questa: “Con Vera Miales facciamo l’amore anche cinque volte in un giorno”. In seguito a questa affermazione la modella Vera Miales è stata letteralmente inondata di critiche e offese da parte del mondo del web che le ha subito messo l’etichetta addosso di “mantenuta”. La replica della ragazza non è però tardata ad arrivare ed ecco le sue dichiarazioni.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.instagram.com/veramiales/

In una lunga intervista che Vera Miales ha concesso a Fanpage.it, la modella ha raccontato le difficoltà che ha subito incontrato nella sua storia d’amore con il giornalista sportivo: “All’inizio ho pianto tanto perché sono stata molto attaccata. La gente giudica senza conoscermi. Ho anche pensato di rinunciare a tutto e invece ci siamo fatti forza….”

Il bullismo nei confronti di Amedeo Goria

Vera Miales ha anche raccontato che a ferirla di più, fra tutti i commenti espressi sul web, sono stati proprio quelli che attaccavano il fidanzato, Amedeo Goria: “C’è gente che lo attacca sull’aspetto estetico. Gli dicono che è brutto. Non si rendono conto che è una persona, un essere umano, un padre di due figli. Vorrei difenderlo, ma lui preferisce che io non reagisca. È una persona eccezionale, limpida. Per me è bellissimo. E poi tanti dicono che sto facendo la mantenuta ma non è vero, non ne ho bisogno. Ho sempre lavorato, anche 16-18 ore al giorno”.