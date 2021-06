Dopo ben 25 anni di carriera Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare Mediaset. L’annuncio ufficiale è stata proprio la conduttrice a darlo con un post su Instagram.

Alessia Marcuzzi ha deciso di prendersi del tempo per se stessa e ha deciso di lasciare Mediaset. Dopo il mancato ritorno a “Le Iene” e la decisione di Maria De Filippi di proporre un’unica edizione di “Temptation Island”, la conduttrice era rimasta senza programmi e quelli che le erano stati proposti non le piacevano. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Comincia così la lettera pubblicata su Instagram.

Marcuzzi-Mediaset, i motivi della pausa

La conduttrice lascia Mediaset dopo una carriera che l’ha vista spaziare tra programmi come “Le Iene, Grande Fratello, Isola dei Famosi e Temptation Island“. Di seguito vi riportiamo l’annuncio e il post di Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram:

“La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di Fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Temptation Island), e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. lo lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono“.

Alessia Marcuzzi potrebbe passare alla Rai?

Pur non sapendo con certezza quali saranno i piani futuri di Alessia Marcuzzi, le possibilità che ha a disposizione la conduttrice sono due: o passerà ad un’altra emittente o si prenderà un anno di pausa. Già dalla metà di giugno però, era emersa la notizia che la conduttrice avesse rifiutato la proposta di condurre il programma di ‘Scherzi a parte‘ a fianco ad Enrico Papi a causa di alcuni problemi avuti in passato con il presentatore.

Una scelta che potrebbe aver portato Alessia Marcuzzi alla decisione di divorziare da Mediaset. La presentatrice è così rimasta fuori da Cologno Monzese ma potrebbe avere nuove proposte da parte della Rai in futuro.