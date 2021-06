Alex Belli e Delia Duran si sono sposati con un matrimonio da favola: la location è stata la stessa che, 3 anni fa, li ha fatti innamorare.

Fiori d’arancio per Alex Belli e Delia Duran. I due piccioncini hanno deciso di giurarsi amore eterno nello stesso luogo che, tre anni fa, ha visto nascere il loro amore. Un matrimonio da favola, che l’attore e la showgirl hanno vissuto con i familiari e gli amici più intimi. Sabato 26 giugno 2021 Alex Belli e Delia Duran si sono detti sì presso la Tenuta de l’Annunziata, sulle colline di Como. I due piccioncini hanno scelto questa location per un motivo ben preciso: è la stessa in cui, tre anni fa, hanno trascorso la prima notte di passione insieme. Non a caso, durante la cerimonia, Delia ha dichiarato: “Questo posto ci ha uniti e non ci ha più fatto lasciare“.

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati

Le nozze tra l’attore e la showgirl sono state accuratamente documentate dal settimanale Chi, che ha raccolto anche le loro promesse d’amore. Settanta invitati, tra familiari e amici, hanno assistito ad un matrimonio religioso ma non civile, celebrato da Don Roberto, un sacerdote che conosce molto bene sia Alex che Delia. Come mai questa scelta?

“Il rito civile è troppo asettico, dura cinque minuti e gli manca la parte per noi fondamentale, quella spirituale“, ha dichiarato Belli alla rivista di Alfonso Signorini. Le nozze, affinché siano legalmente valide, devono avvenire in comune e Alex ha sottolineato che questo lato burocratico verrà sistemato quanto prima.

Nozze Belli-Duran, pochi invitati e qualche Vip

Alex Belli e Delia Duran hanno scelto due fedi che l’attore descrive “belle ciccione, in oro rosa, molto arrotondate“. L’anello della donna, a differenza di quella del marito, ha un diamante che simboleggia la purezza del sentimento che li unisce. Un matrimonio da favola, che la coppia ha sognato per tanto tempo. Purtroppo, a causa delle norme anti Covid-19, alla cerimonia hanno potuto partecipare poche persone. I parenti della showgirl, fatta eccezione per la madre, non hanno potuto lasciare il Venezuela per raggiungere l’Italia.

Tra i Vip che hanno partecipato alle nozze c’erano il cantante Pago, il modello Stefano Sala, l’ex gieffina Martina Nasoni e Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta. I festeggiamenti sono andati avanti fino all’alba: sembra che i novelli sposi siano riusciti a raggiungere la camera da letto soltanto alle 4 del mattino.