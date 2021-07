Tutto quello che vedremo nella seconda puntata di Temptation Island 2021 in onda in prima serata il 5 luglio su Canale 5.

L’attesa è finita e finalmente è stata trasmessa la prima puntata del docu-reality delle coppie più seguito dell’estate: Temptation Island. Il pubblico ha finalmente potuto conoscere le sei coppie di fidanzati e scoprire già le loro difficoltà, non sono infatti mancati neanche i colpi di scena e particolari episodi di gelosia soprattutto da parte del giovanissimo Tommaso. E proprio su di lui si sono concentrati i nuovi spoiler in rete che ci raccontano di anticipazioni davvero sorprendenti. Ecco tutto, o quasi, quello che vedremo nel secondo appuntamento di Temptation Island 2021 in onda in prima serata il 5 luglio su Canale 5.

Temptation Island, Valentina e Tommaso reggeranno?

Le nuove coppie protagoniste della nona edizione di Temptation Island hanno fin da subito sorpreso il pubblico del piccolo schermo e in particolare Tommaso e Valentina per la super gelosia di lui. Basti pensare che prima di separarsi dalla fidanzata il giovane studente romano le ha così detto: “Ricordati di coprirti il corpo, metti sempre il prendisole. Il tuo corpo è sacro”.

Ma nel secondo appuntamento del reality sarà proprio il padrone di casa, Filippo Bisciglia a mostrare a Valentina dei momenti in cui il suo fidanzato Tommaso, si troverà appartato nel cuore della notte in compagnia di una delle tentatrici del villaggio. Dal video dell’anteprima è possibile notare come Tommaso e la single si siano nascosti sotto una coperta ma cosa sarà veramente successo fra i due e come reagirà Valentina alla vista di tutto ciò?

Claudia e Ste: in crisi da subito

Le nuove anticipazioni di Temptation Island ci rivelano anche momenti assai particolari per un’altra coppia di fidanzati, quella formata dai futuri sposi: Claudia e Ste. Quest’ultimo appena entrato nel villaggio ha fatto un’amara scoperta: la sua fidanzata ha immediatamente palesato tutti i suoi dubbi in merito alle imminenti nozze ed il ragazzo si è così lasciato andare ad uno sfogo in cui ad aver la peggio è stato proprio un pouf. Stefano infatti ha preso a pugni l’oggetto e poi si è inginocchiato e quasi singhiozzando a mani giunte ha esclamato al cielo: “Dammi la forza di resistere”. Nella prossima puntata vedremo Ste che sarà convocato da Filippo Bisciglia ad un falò speciale.