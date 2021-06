App per misurare la febbre: le migliori app per misurare la temperatura, disponibili gratuitamente per i nostri smartphone e iPhone.

Chi lo ha detto che per misurare la temperatura corporea sia necessario il termometro? Ormai esistono diverse app per misurare la febbre, gratuite e disponibili ogni giorno per tutti i nostri smartphone, sia Android che iOS. Alcune molto efficaci, altre meno precise, ma tutte rapide e in grado di aiutarci a capire se c’è qualcosa che non va nella nostra salute o meno. Andiamo a scoprire alcune delle più famose e apprezzate dagli utenti.

Applicazione per misurare la febbre: quale scegliere

Partiamo da un’app di cui non potrai più fare a meno, una volta provata: MyTemp. Si tratta del software giusto per avere un supporto giornaliero nella misurazione della temperatura. Un oggetto in grado di soddisfare curiosità ed esigenze specifiche, un termometro digitale all’avanguardia che riesce a rilevare la temperatura senza alcun contatto diretto. Disponibile per Android e totalmente gratuita, può essere utile per misurare anche la temperatura di oggetti, o alimenti, o bevande.

Ragazza con smartphone

Per chi possiede un iPhone un’ottima soluzione alternativa per poter avere un’applicazione termomoetro febbre in grado di dare risultati piuttosto precisi è Misura Febbre e Temperatura. Si tratta di un software utilizzabile con tutti i dispositivi iOS dotati di una fotocamera. Grazie alla sua configurazione molto semplice, vi permetterà in breve tempo di avere tutte le risposte che cercate in merito alla vostra temperatura.

C’è poi Body Temperature Info, un’applicazione che misura la febbre ma va anche oltre il ‘compitino’. Riesce infatti a monitorare la temperatura corporea e paragonarla con i valori normali, fornendoci informazioni utili per conoscere meglio il nostro corpo e i suoi cambiamenti di temperatura.

App termometro febbre gratis

Complice l’esplosione della pandemia da Coronavirus, poter conoscere la propria temperatura in tempo reale è diventato d’importanza fondamentale. Anche per questo sono nate tantissime applicazioni in grado di venire incontro alle nostre esigenze, e di farlo in maniera totalmente gratuita.

Tra le tante disponibili e scaricate da migliaia di persone c’è Termometro misura febbre, app certificata che può essere installata in pochi secondi con il proprio dispositivo Android. Il suo funzionamento è semplice. Attraverso la fotocamera riesce a calcolare la temperatura corporea analizzando i battiti cardiaci, in quanto c’è un collegamento diretto tra la frequenza e la febbre. Non sarà perfetta come un termometro vero e proprio, ma riesce a fornire risposte attendibili e soprattutto immediate, permettendoti di agire in fretta per cercare di risolvere il disagio. Insomma, le soluzioni non mancano. Non resta che utilizzare alcune di queste app per capire quale possa sembrarci maggiormente affidabile sul lungo periodo.