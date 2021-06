Il Torneo di Wimbledon 2021 è uno dei grandi classici del tennis, ma quanto guadagnano i vincitori? Ecco i premi.

E’ iniziato ufficialmente lunedì 28 giugno 2021 e terminerà domenica 11 luglio: parliamo del Torneo di Wimbledon 2021, una delle più prestigiosi manifestazione tennistiche al mondo. Ma è anche una delle più ricche, nonostante a causa della pandemia del Covid i premi anche di questo torneo, così come quelli di tutti gli altri, hanno subito una riduzione. Vediamo ora quali sono i premi previsti per ogni atleta in base alla posizione finale.

Torneo di Wimbledon 2021: i premi

Il montepremi totale del Torneo di Wimbledon 2021 ammonta a 35 milioni di sterline: una cifra certamente importante ma che è inferiore a quelle dell’ultima edizione. Nel 2019 infatti (nel 2020 il torneo non si è tenuto a causa della pandemia da Covid) il montepremi totale era superiore di 3 milioni di sterline, per un totale di 38 milioni.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Novak Djokovic

Ricordiamo che i premi singoli per ogni atleta sono uguali sia per il torneo maschile che per quello femminile e variano a seconda della posizione finale in cui i tennisti e le tenniste chiudono il torneo. Vediamo ora nel dettaglio quando guadagnano, a seconda della posizione finali, i vari partecipanti al Torneo di Wimbledon 2021.

Vincitore: 2.000.000 euro

Finalista: 1.480.000 euro

Semifinalisti: 541.224 euro

Quarti di finale: 349.000 euro

Ottavi di finale: 210.000 euro

3° turno: 133.000 euro

2° turno: 87.000 euro

1° turno: 56.000 euro

Torneo di Wimbledon: i vincitori del 2019

Per quanto riguarda il torneo maschile, il campione in carica è il tennista serbo Novak Djokovic. Dall’est Europa arriva anche la vincitrice dell’ultima edizione, quella del 2019, del Torneo di Wimbledon: la tennista rumena Simona Halep. Per le loro vittorie entrambi incassarono la cifra di 2 milioni e 350mila sterline.

Nel doppio maschile vinsero Juan Sebastian Canal e Robert Farah, nel doppio femminile Hsieh Su-wei e Barbora Strycova, nel doppio misto Ivan Dodig e Latisha Chan.