Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Salvatore De Lorenzis, imprenditore ed ex marito della showgirl Carolina Marconi.

Salvatore De Lorenzis è stato l’ex marito della showgirl Carolina Marconi, famosa per aver preso parte al Grande Fratello del 2004 e al GF Vip 6. L’uomo ha avuto diversi problemi con la giustizia e, a causa di una denuncia sporta contro di lui proprio dall’ex moglie, è stato condannato a 20 mesi di carcerare. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua storia.

Chi è Salvatore De Lorenzis: la carriera

Originario di Racale (provincia di Lecce in Puglia) Salvatore De Lorenzis è stato un imprenditore dedito al settore delle slot machine. Non si hanno molte informazioni sulla sua carriera ma, nel 2017 (stando a quanto riporta il Quotidiano Puglia) l’uomo sarebbe stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta (denominata ‘Ndrangames) relativa ad alcune slot prive delle autorizzazioni dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Prima dell’arresto e delle relative condanne, De Lorenzis risultava anche proprietario della squadra di calcio ’Associazione Sportiva Dilettantistica Real Racale calcio. L’uomo ha partecipato a numerosi eventi mondani prima della sua condanna e sembra che abbia avuto diverse amicizie nel mondo vip. Non sono note ulteriori informazioni sulla sua storia o sulla sua carriera dopo la condanna del 2017.

Chi è Salvatore De Lorenzis: la vita privata

Nel 2009 l’imprenditore è convolato a nozze con Carolina Marconi, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello che avrebbe conosciuto a un evento vip e con cui sarebbe scoccato un immediato colpo di fulmine. Il matrimonio tra i due (celebrato in una splendida tenuta dell’ottocento a Racale) sarebbe durato appena 8 mesi e a seguire Carolina Marconi avrebbe denunciato l’uomo per violenza domestica. Salvatore De Lorenzis è stato condannato a 20 mesi di carcere e a risarcire la ex moglie di 30mila euro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Carolina Marconi

Oltre alla storia con la Marconi, a Salvatore De Lorenzis sono stati attribuiti flirt e liaison anche con Manuela Arcuri, Aida Yespica e Silvia Provvedi (ma nessuna di queste ha ricevuto conferme). Non sono note ulteriori informazioni sull’ex imprenditore o su dove abiti, anche se è noto che abbia avuto una figlia (da una sua relazione naufragata).

Chi è Salvatore De Lorenzis: le curiosità

– Nel 2022 il suo nome è balzato agli onori delle cronache dopo che la sua ex, Carolina Marconi, lo ha citato al GF Vip.

– Per alcune delle inchieste che lo hanno interessato è stato anche interrogato dagli inviati de Le Iene.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG