L’ultima registrazione di Amici 22 ha visto una Maria De Filippi furiosa con gli allievi per “fatti gravi a Capodanno”: cosa sarebbe successo.

Come si apprende dalle anticipazioni sulle registrazioni della nuova puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 15 gennaio, Maria De Filippi e i professori della Scuola hanno optato per forti provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni allievi: Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu. I ragazzi si sono resi protagonisti di “fatti gravi” durante i festeggiamenti della notte di Capodanno, ma la conduttrice ha fatto sapere che non si saprà mai cosa accaduto.

Cosa è successo ad Amici? L’indiscrezione

La pagina Amici News, che ha riportato le anticipazioni sulle registrazioni del talent show di Canale 5, avrebbe ricevuto delle segnalazioni sui fatti che hanno coinvolto i ragazzi di Amici 22.

“Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare… – si legge – . Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già”.

I ragazzi coinvolti nella punizione che ha portato all’eliminazione di Tommy per mano del suo professore Rudy e di Valeria per una sfida diretta con Cricca, avrebbero utilizzato la spezia che provocherebbe effetti allucinogeni simili a quelli dell’LSD.

Raga.. mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare..



