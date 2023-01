Nelle ultime ore, Mara Venier ha condiviso su Instagram il ricordo insieme ad un caro amico, Roberto Ruggero, venuto a mancare improvvisamente nella giornata di ieri, 11 gennaio. “Roberto mio…te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata”, ha scritto la conduttrice di Rai 1 a corredo della foto che la ritrae insieme all’avvocato romano in un momento di relax.

Il dolore non ha colpito solo Mara Venier, ma anche molti volti noti dello spettacolo che hanno espresso sul profilo della conduttrice tutto il loro rammarico per la scomparsa prematura del professionista.

Roberto Ruggero, infatti, era uno degli avvocati penalisti di spicco di Roma. È stato difensore di molti personaggi televisivi e dello spettacolo come Califano e Maurizio Costanzo e, nel corso della sua carriera, ha difeso il leader del Psi, Bettino Craxi, ed era avvocato della Fondazione Craxi.

Nel corso di “Mani pulite” è stato il legale di Mach di Palmstein, sempre assolto nei processi che lo hanno coinvolto. Era stato, inoltre, insignito della targa onorifica consegnatagli dal Consiglio forense.

L’avvocato è morto dopo essere stato colto da un malore all’uscita di un ristorante nel quartiere Prati in Roma.

