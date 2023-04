L’ex suora Cristina Scuccia è approdata all’Isola dei Famosi ma ha mostrato qualche difficoltà all’arrivo dell’elicottero.

Come gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi anche Cristina Scuccia si è trovata a dover saltare da un elicottero per approdare sull’isola. All’arrivo del mezzo però l’ex suora ha mostrato qualche difficoltà e, senza nascondere la sua paura, ha esclamato: “Oddio aiuto!”. Superati i primi momenti di tensione – e fatto il segno della croce – si è unita agli altri concorrenti e, nel corso della puntata (a cui è stata ospite sua madre) non sono mancati i momenti di ilarità.

Cristina Scuccia: la paura dell’elicottero all’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia ha fatto il suo debutto all’Isola dei Famosi 2023 e al suo arrivo sull’Isola si è rivolta a lei l’opinionista Vladimir Luxuria, che ha ironizzato sulle loro storie in comune: “Abbiamo entrambe preso i voti. Tu in convento io in parlamento. E siamo tutte e due due ex”, ha dichiarato l’opinionista.

Nel corso della puntata è intervenuta anche la mamma dell’ex suora, che ha svelato di non avere remore difronte a un ipotetico amore che sua figlia possa incontrare all’interno del reality show. “Se dovesse trovare l’amore? Perché no?”, ha dichiarato la donna, che ha anche manifestato il suo sostegno verso la figlia difronte a questa nuova avventura in tv.

