Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui genitori di Cristina Scuccia e sul loro rapporto speciale con la figlia.

Gino Scuccia e Lina Rizza sono i genitori di Cristina Scuccia, l’ex suora che ha attirato l’attenzione del pubblico italiano partecipando a The Voice 2014 e che ha poi deciso di rinunciare ai voti, entrando nel cast dell’Isola dei Famosi 2023. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro e sul loro rapporto con la figlia, passando per alcune curiosità.

Cristina Scuccia, i genitori: chi sono

I genitori di Cristina Scuccia, l’ex suora orsolina approdata a The Voice of Italy, si chiamano Gino Scuccia e Lina Rizza. I due abitano a Comiso, in Sicilia, ma non è dato sapere quando e dove siano nati. Oltre a Cristina i due hanno anche un altro figlio, Silvio. Non è noto che lavoro svolgano i genitori di Cristina e i due sono sempre stati molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata. L’ex talento di The Voice ha confessato a Verissimo che i suoi genitori l’avrebbero appoggiata nella sua decisione di rinunciare alla vita consacrata e che le sarebbero sempre rimasti accanto.

Cristina Scuccia, i genitori: la vita privata

I genitori di Suor Cristina hanno dimostrato tutto il loro sostegno e il loro amore per la figlia quando lei ha preso parte a The Voice. “È stata molto coraggiosa. Ha portato ai giovani un grande messaggio d’amore che è Gesù. È stata proprio coraggiosa a dire ai ragazzi e alle ragazze di oggi che non devono avere paura e che devono gioire. Noi come genitori l’abbiamo donata al Signore, lei sta facendo la stessa cosa”, hanno confessato i due genitori al salotto tv di Paola Perego, e ancora: “Cristina cantava sempre dietro la tv rotta e noi facevamo i telespettatori per lei”.

I genitori dell’artista abitano a Comiso, ma non sono note ulteriori informazioni su di loro o sulla loro vita privata.

Cristina Scuccia, i genitori: le curiosità

– Cristina Scuccia ha confessato che avrebbe aiutato suo padre a costruire la loro casa in Sicilia.

– I genitori di Cristina sono molto religiosi.

– Amano trascorrere il loro tempo libero in compagnia dei familiari e cucinando insieme.

