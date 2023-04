Luca Salatino ha confermato le voci circolate nei giorni scorsi e ha annunciato la sua rottura dalla fidanzata Soraia.

La storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è durata meno di un batter di ciglia: i due, dopo un grande amore, sarebbero entrati in una crisi profonda e nelle scorse ore è stato lo stesso ex tronista ad annunciare la fine della relazione. “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene, Luca”, ha scritto l’ex volto del GF Vip nelle sue stories via social.

Luca Salatino

Luca Salatino e Soraia si sono lasciati

Dopo le voci sempre più insistenti e riguardanti la loro presunta crisi, Luca Salatino e la fidanzata hanno confermato pubblicamente la fine della loro storia d’amore. Fino a pochi mesi fa sembrava che Luca fosse più innamorato che mai della fidanzata, per cui più volte aveva manifestato la sua nostalgia durante la sua partecipazione al GF Vip.

Secondo i rumor in circolazione Soraia sarebbe già stata avvistata in compagnia di un altro, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Lei e Luca erano da poco andati a convivere e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere quali siano state le cause della separazione tra i due.

