La coppia nata dopo Uomini e Donne sarebbe in “fase decisionale”: la segnalazione di crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti.

Aria di crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. Sembra proprio di sì, almeno stando a delle segnalazioni che arrivano dai social dove alcuni utenti hanno fatto presente alla nota esperta di gossip Deianira Marzano che i due non avrebbero trascorso la Pasqua insieme.

Luca Salatino e Soraia in crisi?

Luca Salatino

Dopo l’esperienza al Gf Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino si era trasferito a Como dalla sua fidanzata. Sui social, i due si erano mostrati felici e contenti intenti ad arredare quella che doveva essere la loro dimora insieme.

A distanza di poco tempo da quelle immagini, pare le cose siano cambiate. Come detto, sui social in tanti hanno segnalato che i due non avrebbero passato insieme la Pasqua. Ma non solo. Dopo i messaggi mandati all’esperta di gossip Deianira Marzano, anche lei si sarebbe espressa sull’argomento.

Non si tratterebbe proprio di crisi ma di una fase “decisionale”. “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”.

Insomma, per il momento non è il caso di parlare di crisi o mettere in allarme i fan della coppia ma sicuramente qualcosina tra loro sta accadendo. Ricordiamo anche che il ragazzo è alle prese con la fisioterapia dopo l’intervento alla schiena e sicuramente il momento non sarà dei più facili da gestire.

Di seguito quello che è stato l’ultimo post Instagram insieme della coppia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG