Una frase infelice su Cristina Quaranta condivisa sui social ed è stato subito il caos. Giaele De Donà ha spiegato cosa è successo.

Nonostante il GF Vip si sia concluso, alcuni concorrenti fanno ancora parlare. In modo particolare, nelle ultime ore, Giaele De Donà per via di un vero e proprio giallo social che ha visto coinvolta, in modo indiretto, anche Cristina Quaranta, anche lei protagonista dell’ultima edizione del reality. La più giovane tra le ex gieffine ha fatto comparire una storia su Instagram con parole non proprio carine sulla ex coinquilina. Tutto, però, è capitato per errore…

Giallo social per Giaele De Donà: cosa è successo

Sofia Giaele De Donà

Tutto è nato sui social con la condivisione da parte dell’account Instagram di Giaele De Donà di un’altra storia con una foto di una persona che mangiava una pizza distesa sul letto di un prestigioso hotel milanese. Nella didascalia della storia, però, ecco la scritta che ha generato il caos: “Cristina Quaranta può solo sparecchiare”. Parole che facevano riferimento all’attuale impiego della Quaranta come cameriera.

La storia, però, a quanto pare, è stata condivisa per errore e, per giunta, non dalla De Donà, bensì da qui le gestisce il profilo.

A conferma di questo, la ragazza, finalista del GF, ha voluto precisare: “Mi dispiace per la storia Instagram che è stata repostata sul mio profilo. Come potete leggere qui sotto è stato un momento di distrazione della ragazza che mi segue i social, non sono stata io. Ovviamente non volevamo offendere nessuno anche perché vi ricordo che tutta la mia famiglia lavora nel mondo della ristorazione e io sono cresciuta in mezzo a loro e quindi so cosa vuol dire. Scusate per l’inconveniente! Buona serata e buona Pasqua”.

Insomma, il caos che si è generato è stato frutto di un errore e non c’era alcuna voglia di dare fastidio o prendere in giro la Quaranta.

Di seguito anche il post su Twitter con la spiegazione di quanto accaduto:

Mi dispiace per quello che è successo ma non è stata colpa mia …… pic.twitter.com/O4O7MyfJzh — Sofia Giaele De donà (@Sofiagiaele) April 9, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG